В НИИ Рошаля рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки

В пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля сообщили, что состояние семилетней Аиши Ажиговой, которая была избита в Ингушетии, улучшается.

«Состояние улучшается. Она уже 14 дней назад переведена из реанимации в отделение. С ней постоянно занимаются реабилитологи. Лечение раны на правой руке продолжается», — приводит РИА Новости сообщение медучреждения.

В НИИ рассказали, что девочка получает сеансы баротерапии.

«Всё необходимое для лечения больной в институте есть», — подчёркивается в заявлении.

Аиша Ажигова была доставлена в больницу Ингушетии 4 июля со множеством телесных повреждений. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.

Подробности — в материале RT.