В НИИ Рошаля рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
- РИА Новости
«Состояние улучшается. Она уже 14 дней назад переведена из реанимации в отделение. С ней постоянно занимаются реабилитологи. Лечение раны на правой руке продолжается», — приводит РИА Новости сообщение медучреждения.
В НИИ рассказали, что девочка получает сеансы баротерапии.
«Всё необходимое для лечения больной в институте есть», — подчёркивается в заявлении.
Аиша Ажигова была доставлена в больницу Ингушетии 4 июля со множеством телесных повреждений. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.
Подробности — в материале RT.