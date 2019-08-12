В НИИ Рошаля рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки

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В пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля сообщили, что состояние семилетней Аиши Ажиговой, которая была избита в Ингушетии, улучшается.
В НИИ Рошаля рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
  • РИА Новости

«Состояние улучшается. Она уже 14 дней назад переведена из реанимации в отделение. С ней постоянно занимаются реабилитологи. Лечение раны на правой руке продолжается», — приводит РИА Новости сообщение медучреждения.

В НИИ рассказали, что девочка получает сеансы баротерапии.

«Всё необходимое для лечения больной в институте есть», — подчёркивается в заявлении.

Аиша Ажигова была доставлена в больницу Ингушетии 4 июля со множеством телесных повреждений. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело

Подробности — в материале RT.

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