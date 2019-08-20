В Росгидромете предупредили о высокой пожароопасности в лесах Сибири

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В Росгидромете заявили, что высокий класс пожарной опасности сохраняется в лесах Сибири и ряде других регионов России.
В Росгидромете предупредили о высокой пожароопасности в лесах Сибири
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«Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Мурманской области, Южном федеральном округе, Ставропольском крае, Дагестане, на юге Приволжского федерального округа, в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской, Омской областях, на западе Томской и Новосибирской областей, востоке Эвенкии, севере Бурятии, в Якутии, на западе Амурской области и Чукотском автономном округе, в Магаданской области», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Рослесхозу, МЧС и Минобороны около 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение пожаров в Республике Саха (Якутии), Красноярском крае и Иркутской области.

1 августа в МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири.

Эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте России Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы Гринпис России, в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в стране.

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