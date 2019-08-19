В Общественной палате оценили предложение Минздрава для работодателей по проверке сотрудников на алкоголь

Руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщение о том, что Министерство здравоохранения предложило работодателям проверять сотрудников на употребление алкоголя, чтобы снизить количество несчастных случаев.

«У нас, к сожалению, печальная статистика по потере трудовой части населения по вине алкоголя. Поэтому такая система взаимоотношений — работодатель и исполнитель — нужна с точки зрения эффективности и качества труда», — заявил он.

По его словам, эта идея отвечает экономическим и другим задачам, которые в настоящее время стоят перед российским обществом и государством.

Как считает Хамзаев, позиция Минздрава взвешенная и необходимая.

Ранее сообщалось, что проверки предлагается проводить как планово, так и случайно (без уведомления), а также при несчастных случаях.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал предложенные Министерством здравоохранения России способы борьбы с курением на работе.