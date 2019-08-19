В Госдуме прокомментировали предложения Минздрава по борьбе с курением на работе

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал предложенные Министерством здравоохранения России способы борьбы с курением на работе.

«Минздрав строго в соответствии со своей компетенцией предложил модельную программу укрепления общественного здоровья», — заявил он.

По его словам, это действует в рамках 204-го президентского указа, где есть 12 национальных программ, в том числе по здравоохранению.

Как отметил Онищенко, министерство предлагает грамотную, соответствующую и международным, и национальным правовым документам модель и рекомендует её бизнесу.

Ранее в Совфеде оценили предложения Минздрава по борьбе с курением на работе.