В Госдуме прокомментировали предложения Минздрава по борьбе с курением на работе
- РИА Новости
«Минздрав строго в соответствии со своей компетенцией предложил модельную программу укрепления общественного здоровья», — заявил он.
По его словам, это действует в рамках 204-го президентского указа, где есть 12 национальных программ, в том числе по здравоохранению.
Как отметил Онищенко, министерство предлагает грамотную, соответствующую и международным, и национальным правовым документам модель и рекомендует её бизнесу.
Ранее в Совфеде оценили предложения Минздрава по борьбе с курением на работе.