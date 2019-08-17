В Совфеде оценили предложения Минздрава по борьбе с курением на работе

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Анастасия Румянцева
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложенные Министерством здравоохранения России способы борьбы с курением на работе.
В Совфеде оценили предложения Минздрава по борьбе с курением на работе
  • РИА Новости

В частности, в программе есть рекомендации по борьбе с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений.

«Я бы отнёсся положительно. Прежде всего, воспользовался бы мотивационными способами. Потому что, конечно, штрафные санкции вряд ли можно ввести в силу того, что для этого нужно сделать специальные исключения из коллективного договора, чтобы воспользоваться такого рода санкциями», — пояснил Рязанский.

Сенатор напомнил, что в советское время люди, которые не брали больничных, не курили, поддерживали здоровье, а также регулярно занимались физической культурой, поощрялись дополнительными днями к отпуску.

«Так что здесь любые формы хороши, которые могли бы позволить избавлять людей от вредных привычек», — заключил он.

Ранее Минздрав России предложил способы борьбы с курением на работе.

В ведомстве также предложили размещать в местах общего пользования тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений. Авторы программы полагают, что данные меры смогут заменить перекуры, а также поспособствуют разрядке во время работы.

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