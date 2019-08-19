В Минтруде не поддержали идею Минздрава о штрафе за курение на работе

Министерство труда России поддерживает идею об укреплении здорового образа жизни россиян, однако не считает курение фактором для установления систем заработной платы, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что Трудовой кодекс России не допускает ограничений прав работников, не связанных с их деловыми качествами.

«Запрещение дискриминации в сфере труда направлено на то, чтобы все граждане имели равные возможности в осуществлении своих способностей к труду. Таким образом, курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы», — цитирует министерство ТАСС.

Как отметили в Минтруде, работодатель имеет возможность обеспечивать трудовую дисциплину таким образом, чтобы перерывы на перекур отрицательно не влияли на рабочие процессы.

«Также кодекс предусматривает для работодателей возможность по соглашению с работником устанавливать гибкие режимы рабочего времени; создавать условия для здорового образа жизни работников», — напомнили в ведомстве.

Ранее Минздрав России подготовил программу «Укрепление общественного здоровья», в которой представлены рекомендации работодателям по борьбе с курением сотрудников с помощью штрафов и системы поощрений.