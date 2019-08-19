Эксперт прокомментировал данные об увеличении числа больных гастритом в России

Доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал данные Минздрава о том, что в России за последние пять лет на 7% увеличилось число жителей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).

«Да, количество обращений по поводу гастрита выросло. Но это связано с тем, что медицинская помощь стала ближе и доступнее. Большую роль в росте количества пациентов сыграло обнаружение хеликобактериальной инфекции и возможности её диагностики», — заявил он.

По его словам, определённое значение имеет и информационная политика.

Как отметил Румянцев, недавно были проведены исследования, согласно которым 60—70% россиян заражены хеликобактериями.

«То есть соматически они могут быть здоровы, но инфекция в их организмах присутствует. В дальнейшем она прогрессирует и превращается в заболевание», — добавил гастроэнтеролог.

Ранее сообщалось, что в целом по России уровень заболеваемости гастритом и дуоденитом в 2018 году составил 2806,8 случая на 100 тыс. населения.

Директор НИИ детской онкологии и гематологии в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина Светлана Варфоломеева в беседе с ФАН рассказала о ситуации с детской онкозаболеваемостью в России.