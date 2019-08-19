Психиатр оценила поведение подозреваемого в убийстве под Ульяновском
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«Возможно, у этого ребёнка было какое-то психиатрическое или психологическое неблагополучие, и он с ним справлялся, был адаптирован. В семье могли проявляться какие-то проблемы, но семья с этим справлялась и никуда не обращалась. В таком случае проблемы можно было выявить при тщательном обследовании. Не факт, что это было бы возможно на этапе обследования у школьного психолога, но у клинического психолога — да», — объяснила Портнова.
По её словам, возможен и второй вариант: у подростка внезапно возникло острое психотическое состояние.
«В таком случае, к сожалению, это никак нельзя выявить, предусмотреть, предвидеть заранее. В принципе, это может произойти почти с любым подростком», — считает специалист.
Ранее в Ульяновской области в одном из домов села Патрикеево обнаружили тела пяти человек, в том числе двух детей четырёх лет.
Поблизости находилось тело 16-летнего молодого человека — родственника погибших. По одной из версий, подросток мог убить членов своей семьи, после чего покончить с собой.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Власти Ульяновской области заявили о готовности оказать помощь в организации похорон убитой семьи.