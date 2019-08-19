Психиатр оценила поведение подозреваемого в убийстве под Ульяновском

Короткая ссылка
Александра Рыкова
Главный внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова в беседе с RT объяснила возможную причину агрессии подростка, который подозревается в убийстве собственной семьи в Ульяновской области.
Психиатр оценила поведение подозреваемого в убийстве под Ульяновском
  • © Следственное управление СК РФ по Ульяновской области

«Возможно, у этого ребёнка было какое-то психиатрическое или психологическое неблагополучие, и он с ним справлялся, был адаптирован. В семье могли проявляться какие-то проблемы, но семья с этим справлялась и никуда не обращалась. В таком случае проблемы можно было выявить при тщательном обследовании. Не факт, что это было бы возможно на этапе обследования у школьного психолога, но у клинического психолога — да», — объяснила Портнова. 

По её словам, возможен и второй вариант: у подростка внезапно возникло острое психотическое состояние. 

«В таком случае, к сожалению, это никак нельзя выявить, предусмотреть, предвидеть заранее. В принципе, это может произойти почти с любым подростком», — считает специалист. 

Ранее в Ульяновской области в одном из домов села Патрикеево обнаружили тела пяти человек, в том числе двух детей четырёх лет.

Поблизости находилось тело 16-летнего молодого человека — родственника погибших. По одной из версий, подросток мог убить членов своей семьи, после чего покончить с собой.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Власти Ульяновской области заявили о готовности оказать помощь в организации похорон убитой семьи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить