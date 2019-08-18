СК возбудил дело после убийства семьи в Ульяновской области

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Следователи завели уголовное дело по факту убийства семьи с малолетними детьми под Ульяновском.
СК возбудил дело после убийства семьи в Ульяновской области
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте СК, по одной из версий следствия, подросток убил пятерых членов своей семьи, после чего сам свёл счёты с жизнью.

«Около 11 часов 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, 69- и 42-летней женщин, а также двух малолетних детей 4 лет», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что также вблизи села было обнаружено тело 16-летнего молодого человека, являвшегося родственником погибших.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области задержали мужчину, подозреваемого в нападении на семью из трёх человек.

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