В Свердловской области задержали подозреваемого в нападении на семью из трёх человек

В Свердловской области задержали мужчину, подозреваемого в нападении на семью из трёх человек, сообщает URA.RU.

Преступление было совершено в селе Тимофеево. Погибли супруги. Их 21-летняя дочь с огнестрельным ранением госпитализирована.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из СК России.

«Мужчина арестован на два месяца. В интересах следствия его фамилия пока не называется», — заявили в Слободо-Туринском суде.

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