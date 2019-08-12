В Свердловской области задержали подозреваемого в нападении на семью из трёх человек
- РИА Новости
Преступление было совершено в селе Тимофеево. Погибли супруги. Их 21-летняя дочь с огнестрельным ранением госпитализирована.
Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из СК России.
«Мужчина арестован на два месяца. В интересах следствия его фамилия пока не называется», — заявили в Слободо-Туринском суде.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане вынесли приговор по делу об убийстве школьника.