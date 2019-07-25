В Татарстане вынесли приговор по делу об убийстве школьника

Бугульминский суд вынес приговор по делу об убийстве 16-летнего школьника и покушении на убийство его друга с матерью, сообщает «Реальное время» со ссылкой на СУ СК России по Татарстану.

Обвиняемый — 50-летний мужчина. Он получил 12 лет колонии строгого режима. Вину подсудимый не признал.

Вечером 15 марта подросток пришёл к своему сверстнику. Мать последнего тоже принимала гостя — ранее судимого мужчину. Взрослые употребляли спиртные напитки. В какой-то момент гость набросился на хозяйку, подростки выбежали из соседней комнаты и попытались вмешаться в ситуацию.

Оба мальчика были госпитализированы, один из них скончался.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский областной суд вынес приговор по делу об убийстве актёра местного театра драмы Валерия Недзвецкого.