В Татарстане вынесли приговор по делу об убийстве школьника
- РИА Новости
Обвиняемый — 50-летний мужчина. Он получил 12 лет колонии строгого режима. Вину подсудимый не признал.
Вечером 15 марта подросток пришёл к своему сверстнику. Мать последнего тоже принимала гостя — ранее судимого мужчину. Взрослые употребляли спиртные напитки. В какой-то момент гость набросился на хозяйку, подростки выбежали из соседней комнаты и попытались вмешаться в ситуацию.
Оба мальчика были госпитализированы, один из них скончался.
Ранее URA.RU сообщало, что Курганский областной суд вынес приговор по делу об убийстве актёра местного театра драмы Валерия Недзвецкого.