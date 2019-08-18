Опубликовано видео из дома убитой в Ульяновской области семьи

Следственный комитет опубликовал видео из дома в Патрикееве, где обнаружили убитую семью, в том числе двух малолетних детей.

На кадрах СК демонстрируются комнаты частного дома, а также сотрудники следственных органов за работой.

Ранее в Ульяновской области в одном из домов села Патрикеево обнаружили тела пяти человек, в том числе двух детей четырёх лет.

Вблизи села нашли тело 16-летнего молодого человека — родственника погибших. По одной из версий следователей, подросток мог убить членов своей семьи, после чего покончить с собой.