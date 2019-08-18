Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи

Короткая ссылка
Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи. Об этом заявил заместитель главы региона Сергей Люльков.
Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи
  • © pixabay.com

«Мы только что пообщались с отцом мальчика, он проживает в другом районе региона — Карсунском. Мы обменялись с ним контактами. Мы намерены оказать помощь в организации похорон погибших», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, на место трагедии прибыл дядя подростка.

«Отец не проживал с семьёй несколько лет», — добавил он.

Ранее в Ульяновской области в одном из домов села Патрикеево обнаружили тела пяти человек, в том числе двух детей четырёх лет.

Вблизи села нашли тело 16-летнего молодого человека — родственника погибших. По одной из версий следователей, подросток мог убить членов своей семьи, после чего покончить с собой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить