Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи

Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи. Об этом заявил заместитель главы региона Сергей Люльков.

«Мы только что пообщались с отцом мальчика, он проживает в другом районе региона — Карсунском. Мы обменялись с ним контактами. Мы намерены оказать помощь в организации похорон погибших», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, на место трагедии прибыл дядя подростка.

«Отец не проживал с семьёй несколько лет», — добавил он.

Ранее в Ульяновской области в одном из домов села Патрикеево обнаружили тела пяти человек, в том числе двух детей четырёх лет.

Вблизи села нашли тело 16-летнего молодого человека — родственника погибших. По одной из версий следователей, подросток мог убить членов своей семьи, после чего покончить с собой.