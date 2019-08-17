Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства

Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.

«В связи с возбуждением уголовного дела московской таможней по факту заказа в интернете и приобретения зарубежных медицинских препаратов, содержащих психотропные вещества, Генеральная прокуратура России поручила Московской межрегиональной транспортной прокуратуре изучить материалы указанного дела и законность принятого процессуального решения», — заявила ТАСС представитель ММТП Екатерина Короткова.

Кроме того, прокуратура проверит основания, по которым приобретение данных лекарств было невозможно в установленном законом порядке.

Ранее сотрудники Центрального таможенного управления возбудили уголовное дело по факту незаконного провоза через границу психотропных веществ.

При этом в ведомстве уточнили, что задержанная по данному факту женщина проходит по делу в качестве свидетеля.

16 августа стало известно, что в Москве задержали женщину при получении по почте незарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум» для своего тяжелобольного сына.

Впоследствии Минздрав объявил о начале проверки эффективности данного препарата.