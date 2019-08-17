Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства

Короткая ссылка
Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства
  • РИА Новости

«В связи с возбуждением уголовного дела московской таможней по факту заказа в интернете и приобретения зарубежных медицинских препаратов, содержащих психотропные вещества, Генеральная прокуратура России поручила Московской межрегиональной транспортной прокуратуре изучить материалы указанного дела и законность принятого процессуального решения», — заявила ТАСС представитель ММТП Екатерина Короткова.

Кроме того, прокуратура проверит основания, по которым приобретение данных лекарств было невозможно в установленном законом порядке.

Ранее сотрудники Центрального таможенного управления возбудили уголовное дело по факту незаконного провоза через границу психотропных веществ

При этом в ведомстве уточнили, что задержанная по данному факту женщина проходит по делу в качестве свидетеля.

16 августа стало известно, что в Москве задержали женщину при получении по почте незарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум» для своего тяжелобольного сына.

Впоследствии Минздрав объявил о начале проверки эффективности данного препарата.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить