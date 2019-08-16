В СК опровергли данные о деле в отношении заказавшей лекарство женщины

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СК опроверг информацию об уголовном преследовании в отношении женщины, которая по почте заказала не зарегистрированный на территории России сильнодействующий медпрепарат «Фризиум» для своего ребёнка.
В СК опровергли данные о деле в отношении заказавшей лекарство женщины
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Как отметили в ведомстве, СК не возбуждал уголовное дело «в отношении женщины, заказавшей за границей некие лекарства».

«Следственный комитет России разъясняет, что никаких уголовных дел по указанному факту не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее в СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении матери инвалида, которая заказала психотропный препарат для своего ребёнка.

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович назвал ситуацию с задержанием женщины абсурдной.

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