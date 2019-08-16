В СК опровергли данные о деле в отношении заказавшей лекарство женщины
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Как отметили в ведомстве, СК не возбуждал уголовное дело «в отношении женщины, заказавшей за границей некие лекарства».
«Следственный комитет России разъясняет, что никаких уголовных дел по указанному факту не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось», — приводит РИА Новости сообщение.
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