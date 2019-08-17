У врачей не выявили превышения уровня радиации после ЧП в Северодвинске

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Обследование не выявило превышения уровня радиационного облучения у медработников областной больницы Архангельска после ЧП в Северодвинске в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, сообщили в Минздраве России.
У врачей не выявили превышения уровня радиации после ЧП в Северодвинске
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Всего обследован 91 человек из числа специалистов ОКБ Архангельска. В результате ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, которое приводит ТАСС.

Обследование проводилось с 8 по 16 августа в Федеральном медико-биологическом агентстве России специалистами аварийных медико-дозиметрических бригад.

Уточняется, что мониторинг состояния здоровья врачей из Архангельска проводился по поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

Ранее стало известно, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП был превышен в 4—16 раз.

8 августа на военном полигоне в Северодвинске в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки произошло ЧП, в результате которого погибли пять сотрудников «Росатома».

В госкорпорации впоследствии уточнили, что испытания ракеты, взорвавшейся на полигоне, проходили на морской платформе в Белом море.

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