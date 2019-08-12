Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском

Короткая ссылка
Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв сообщил, что сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия».
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
  • РИА Новости

«Мы проводили в последний путь наших коллег, которые трагически погибли при испытаниях нового специзделия. Они до последнего остались преданы своему долгу и ушли, как настоящие герои», — цитирует РИА Новости Лихачёва.

Он заявил, что такие люди — «гордость нашей страны, гордость атомной отрасли» и отметил, что «лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца».

Ранее в Сарове были похоронены пять сотрудников ядерного центра.

Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 авугста в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить