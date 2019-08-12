Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв сообщил, что сотрудники Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия».

«Мы проводили в последний путь наших коллег, которые трагически погибли при испытаниях нового специзделия. Они до последнего остались преданы своему долгу и ушли, как настоящие герои», — цитирует РИА Новости Лихачёва.

Он заявил, что такие люди — «гордость нашей страны, гордость атомной отрасли» и отметил, что «лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца».

Ранее в Сарове были похоронены пять сотрудников ядерного центра.

Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 авугста в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.