СК начал проверку по факту инцидента с самолётом в Хабаровске
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«Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту авиаинцидента с самолётом L410 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — утверждается в заявлении пресс-службы ведомства.
По данным транспортной прокуратуры, самолёт вылетел по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре около 11:00 (04:00 мск), но через час после взлёта сработала система оповещения о неисправностях двигателя.
«Командиром воздушного судна было принято решение о возвращении в аэропорт отправления», — отметили представители СУ.
На борту находились 13 пассажиров, включая троих детей, никто из них не пострадал.
Утром 15 августа самолёт А321 «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлёта совершил аварийную посадку в кукурузном поле вблизи аэропорта Жуковский после отказа двигателей, связанного, предположительно, с попаданием в них стаи птиц.
В результате ЧП за медицинской помощью обратились 76 человек.
Эксперт Юрий Сытник в беседе с НСН отметил, что пилоты А321 подобрали мягкую площадку и выполнили все необходимые процедуры, чтобы избежать возгорания лайнера.