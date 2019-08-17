СК начал проверку по факту инцидента с самолётом в Хабаровске

Следственные органы Дальневосточного управления на транспорте проводят проверку по факту инцидента с двухмоторным пассажирским самолётом «Хабаровских авиалиний», который через час после вылета из Хабаровска вернулся в аэропорт из-за сигнала о неисправности двигателя.

«Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту авиаинцидента с самолётом L410 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — утверждается в заявлении пресс-службы ведомства.

По данным транспортной прокуратуры, самолёт вылетел по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре около 11:00 (04:00 мск), но через час после взлёта сработала система оповещения о неисправностях двигателя.

«Командиром воздушного судна было принято решение о возвращении в аэропорт отправления», — отметили представители СУ.

На борту находились 13 пассажиров, включая троих детей, никто из них не пострадал.

Утром 15 августа самолёт А321 «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлёта совершил аварийную посадку в кукурузном поле вблизи аэропорта Жуковский после отказа двигателей, связанного, предположительно, с попаданием в них стаи птиц.

В результате ЧП за медицинской помощью обратились 76 человек.

Эксперт Юрий Сытник в беседе с НСН отметил, что пилоты А321 подобрали мягкую площадку и выполнили все необходимые процедуры, чтобы избежать возгорания лайнера.