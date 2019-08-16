СК оценит работу ответственных за орнитологическую обстановку после ЧП с А321
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела изучается техническая документация, а также образцы топлива, которым было заправлено воздушное судно.
«Организован комплекс следственных действий, направленных на изучение и оценку орнитологической обстановки в момент происшествия и работы уполномоченных в этой части служб», — добавили в ведомстве.
15 августа Airbus А321 вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Вскоре после взлёта самолёт аварийно сел в кукурузном поле из-за отказа двигателей.
В Росавиации заявили, что А321 столкнулся со стаей чаек.
Эксперт Александр Романов прокомментировал в беседе с ФАН действия пилотов.