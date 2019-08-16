СК оценит работу ответственных за орнитологическую обстановку после ЧП с А321

Следственный комитет оценит работу служб, ответственных за орнитологическую обстановку около подмосковного аэропорта Жуковский, рядом с которым экстренно сел самолёт Airbus А321.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела изучается техническая документация, а также образцы топлива, которым было заправлено воздушное судно.

«Организован комплекс следственных действий, направленных на изучение и оценку орнитологической обстановки в момент происшествия и работы уполномоченных в этой части служб», — добавили в ведомстве.

15 августа Airbus А321 вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Вскоре после взлёта самолёт аварийно сел в кукурузном поле из-за отказа двигателей.

В Росавиации заявили, что А321 столкнулся со стаей чаек.

Эксперт Александр Романов прокомментировал в беседе с ФАН действия пилотов.