Источник рассказал о задержании в Москве заказавшей лекарство женщины

В Москве при попытке получения посылки, в которой находилось лекарство «Фризиум», задержана женщина, чей сын болен эпилепсией, подтвердили RT источники, близкие к следствию.

В настоящее время в Московской таможне ведётся следствие.

У женщины, о задержании которой ранее сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава, есть сын, которому поставлен диагноз «эпилепсия». Молодому человеку 25 лет.

Диагноз был установлен, когда ему было 17 лет. Источник также рассказал, что женщина приобрела сразу 600 таблеток — такой объём заказа и вызвал подозрение у таможенников.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович назвал абсурдной ситуацию с задержанием женщины.

В СК опровергли сообщения об уголовном преследовании в отношении женщины.