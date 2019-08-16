Источник рассказал о задержании в Москве заказавшей лекарство женщины

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В Москве при попытке получения посылки, в которой находилось лекарство «Фризиум», задержана женщина, чей сын болен эпилепсией, подтвердили RT источники, близкие к следствию.
Источник рассказал о задержании в Москве заказавшей лекарство женщины
  • © РИА Новости

В настоящее время в Московской таможне ведётся следствие.

У женщины, о задержании которой ранее сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава, есть сын, которому поставлен диагноз «эпилепсия». Молодому человеку 25 лет.

Диагноз был установлен, когда ему было 17 лет. Источник также рассказал, что женщина приобрела сразу 600 таблеток — такой объём заказа и вызвал подозрение у таможенников. 

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович назвал абсурдной ситуацию с задержанием женщины

В СК опровергли сообщения об уголовном преследовании в отношении женщины. 

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