Командир А321 оценил действия бортпроводников при эвакуации пассажиров

Дамир Юсупов, командир самолёта Airbus A321, совершившего аварийную посадку вблизи аэропорта Жуковский утром 15 августа, высоко оценил действия бортпроводников при эвакуации пассажиров.

«По действиям в кабине экипажа хочу отметить, что работали очень слаженно и быстро, профессионально — очень смекалистые проводники, быстро сообразили: открыли дверь, выполнили всё согласно инструкции, за что им благодарны все пассажиры», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, благодаря действиям стюардов число пострадавших удалось свести к минимуму.

Ранее второй пилот А321 был госпитализирован с ушибами груди.

Как заявляла старший бортпроводник самолёта, экипаж действовал по инструкции.

Заслуженный пилот России Константин Онохин в беседе с ФАН отметил, что успешное выполнение пилотами А321 посадки вне аэродрома свидетельствует о «величайшем лётном мастерстве».