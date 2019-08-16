Командир А321 оценил действия бортпроводников при эвакуации пассажиров

Короткая ссылка
Дамир Юсупов, командир самолёта Airbus A321, совершившего аварийную посадку вблизи аэропорта Жуковский утром 15 августа, высоко оценил действия бортпроводников при эвакуации пассажиров.
Командир А321 оценил действия бортпроводников при эвакуации пассажиров
  • © Ruptly
  • РИА Новости

«По действиям в кабине экипажа хочу отметить, что работали очень слаженно и быстро, профессионально — очень смекалистые проводники, быстро сообразили: открыли дверь, выполнили всё согласно инструкции, за что им благодарны все пассажиры», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, благодаря действиям стюардов число пострадавших удалось свести к минимуму.

Ранее второй пилот А321 был госпитализирован с ушибами груди

Как заявляла старший бортпроводник самолёта, экипаж действовал по инструкции.

Заслуженный пилот России Константин Онохин в беседе с ФАН отметил, что успешное выполнение пилотами А321 посадки вне аэродрома свидетельствует о «величайшем лётном мастерстве».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить