Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 вернулся в Екатеринбург

Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Они вернулись, они отдыхают», — сказала представитель компании, отвечая на вопрос о том, вернулся ли пилот домой, в Екатеринбург.

Ранее Юсупов заявил, что «нисколько не ощущает себя героем». По его словам, он выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолёт, пассажиров, экипаж.

Самолёт А321 совершил жёсткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье почти сразу после взлёта. Причиной стал отказ двигателей.

Предположительно, это произошло после столкновения с птицами.

На борту самолёта во время инцидента находились 226 пассажиров.

В результате аварийной посадки за медицинской помощью обратились 76 человек.