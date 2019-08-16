Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 вернулся в Екатеринбург
«Они вернулись, они отдыхают», — сказала представитель компании, отвечая на вопрос о том, вернулся ли пилот домой, в Екатеринбург.
Ранее Юсупов заявил, что «нисколько не ощущает себя героем». По его словам, он выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолёт, пассажиров, экипаж.
Самолёт А321 совершил жёсткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье почти сразу после взлёта. Причиной стал отказ двигателей.
Предположительно, это произошло после столкновения с птицами.
На борту самолёта во время инцидента находились 226 пассажиров.
В результате аварийной посадки за медицинской помощью обратились 76 человек.