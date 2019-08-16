Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 вернулся в Екатеринбург

Короткая ссылка
Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Они вернулись, они отдыхают», — сказала представитель компании, отвечая на вопрос о том, вернулся ли пилот домой, в Екатеринбург.

Ранее Юсупов заявил, что «нисколько не ощущает себя героем». По его словам, он выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолёт, пассажиров, экипаж.

Самолёт А321 совершил жёсткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье почти сразу после взлёта. Причиной стал отказ двигателей.

Предположительно, это произошло после столкновения с птицами.

На борту самолёта во время инцидента находились 226 пассажиров.

В результате аварийной посадки за медицинской помощью обратились 76 человек

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить