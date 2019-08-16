В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 до 50 тыс. рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.

С такой инициативой выступил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Текст обращения, направленного в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина, есть в распоряжении RT.

Как сказано в письме, несмотря на то, что принятый в конце прошлого года закон «О жестоком обращении с животными» содержит запрет на выгул опасных собак без поводка и намордника, наказание за нарушение этой нормы до сих пор не предусмотрено.

«Наличие объективно существующей угрозы причинение вреда жизни и здоровью граждан от нападения потенциально опасной собаки требует установления для владельца потенциально опасной собаки административной ответственности за несоблюдение установленных запретов», — считает правозащитник.

Он предлагает дополнить административный кодекс отдельной статьёй «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак», которая будет предусматривать наказание в виде штрафа, ареста или обязательных работ за отсутствие поводка и намордника при выгуле опасной собаки, за исключением тех случаев, когда животное выгуливают на огороженной территории.

Аманлиев также напомнил, что перечень опасных пород собак уже принят правительством.

В него вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для людей.