Эксперт оценила список потенциально опасных пород собак

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Анастасия Румянцева
Член президиума Федерации любительского собаководства, судья РКФ и FCI по всем породам собак Ирина Швец прокомментировала в беседе с RT подписание премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановления, утверждающего перечень потенциально опасных пород собак.
Эксперт оценила список потенциально опасных пород собак
  • ©wikipedia.org

В перечень вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для людей.

«Я очень рада, что возобладал здравый смысл, потому что то, что предлагалось ранее, не вписывалось ни в какие рамки… Мы рады, что этот список был сведён к необходимому, потому что не велась селекция по отношению к человеку. Существуют полудикие породы, полудикие собаки, которые пока плохо предсказуемы. Но любая порода, если с ней начнут вести селекцию, встаёт в какие-то рамки», — пояснила она.

Ранее Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак.

Весной МВД разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещён в любом месте. Изначально список включал 71 позицию, позднее его значительно сократили

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