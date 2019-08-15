Авиаэксперт назвал безупречными действия экипажа аварийно севшего А321

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Лётчик-испытатель, вертолётчик, заслуженный пилот России, генеральный директор и совладелец ЗАО «Авиакомпания Спарк+» Вадим Базыкин прокомментировал в беседе с RT действия членов экипажа самолёта Airbus А321, совершившего аварийную посадку в Московской области.
Авиаэксперт назвал безупречными действия экипажа аварийно севшего А321
  • РИА Новости

«Великолепные (действия пилотов. — RT), на пять баллов. Любой полёт — это 50% физики (то, что мы не можем изменить, — дождь, лето или зима) и 50% психологии (то, что нам помогает или мешает). Экипаж великолепно выглядел в этой ситуации, взлёт — это самый сложный участок полёта… когда случается отказ на таких высотах, то существуют ещё ограничения по времени и скорости. Экипаж безупречно выполнил действия», — сказал Базыкин.

Ранее в Кремле назвали героями лётчиков севшего в Подмосковье А321. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу подготовить документы по представлению к наградам членов экипажа.

Самолёт рейса Москва — Симферополь совершил аварийную посадку утром 15 августа после возгорания двигателя при взлёте.

Подробнее — в материале RT.

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