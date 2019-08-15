Жители ДНР и ЛНР подали более 60 тысяч заявлений на гражданство России

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали более 60 тыс. заявлений на получение российского гражданства.

«На сегодняшний день более 60 тыс. заявлений подано от жителей ДНР и ЛНР, получили гражданство более 25 тыс. человек», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим Казакова отметила, что количество желающих получить паспорта России растёт.

Ранее в ДНР назвали число получивших гражданство России.

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.

Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров в беседе с НСН прокомментировал выдачу российских паспортов в Донбассе.