Жители ДНР и ЛНР подали более 60 тысяч заявлений на гражданство России
- РИА Новости
«На сегодняшний день более 60 тыс. заявлений подано от жителей ДНР и ЛНР, получили гражданство более 25 тыс. человек», — цитирует её ТАСС.
Вместе с этим Казакова отметила, что количество желающих получить паспорта России растёт.
Ранее в ДНР назвали число получивших гражданство России.
17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.
Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров в беседе с НСН прокомментировал выдачу российских паспортов в Донбассе.