Детей из лагеря «Холдоми» направили на реабилитацию в детский центр

Всероссийский детский центр «Океан» в Приморском крае принял на оздоровление 24 ребёнка, находившихся в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае во время пожара 23 июля и особенно нуждающихся в реабилитации.

Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребёнка.

«В результате обращения уполномоченного при президенте России по правам ребёнка в адрес директора Всероссийского детского центра «Океан» 24 ребёнка из ДОЛ «Холдоми», особенно нуждающиеся в реабилитации после пожара, направлены на оздоровление в ФГБОУ ВДЦ «Океан», — говорится в сообщении.

В центре дети получают полноценный отдых и необходимую помощь квалифицированных специалистов.

Кроме того, у них есть возможность пройти дополнительные обучающие курсы.

Смена во Всероссийском детском центре продлится до 31 августа.

«Сегодня нужно сделать всё, чтобы этим детям по максимуму компенсировать тот отдых, который они не получили, важно сгладить психологическую травму, нанесённую им в результате происшествия, — у «Океана» для этого есть все необходимые ресурсы», — приводит пресс-служба слова детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Ранее в районе детского лагеря «Холдоми» сняли режим чрезвычайной ситуации, введённый после пожара, в результате которого погибли четыре ребёнка.

По факту ЧП в детском лагере следователи возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с ФАН пожар в палаточном лагере, заявил о недостаточных мерах контроля мест дополнительного отдыха детей.