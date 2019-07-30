Прокуратура заявила о халатности чиновников из-за пожара в «Холдоми»

Прокуратура Хабаровского края выявила халатность в действиях сотрудников региональных министерств по делу о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» 23 июля, в результате которого погибли четверо детей.

В частности, нарушения были выявлены в деятельности Министерства образования и науки, МЧС, управления Роспотребнадзора, ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае», а также в администрации Солнечного муниципального района.

«Должностными лицами краевого Министерства образования и науки ненадлежащим образом реализованы полномочия по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства России в сфере организации отдыха и оздоровления детей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По итогам проверки прокуратура направила собранные материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признаками халатности, повлёкшей смерть людей (ст. 293 УК России).

Кроме того, прокуратура выявила бездействие сотрудников МЧС, отвечающих за разработку пособий по правилам пожарной безопасности в детских палаточных лагерях, а также работников, осуществляющих контроль за деятельностью территориальных отделов.

Было также обнаружено, что в состав комиссии, приехавшей в «Холдоми» с проверкой в июле, не вошли представители необходимых контролирующих органов.

В результате в реестре учёта лагеря и санитарно-эпидемиологическом заключении не было указано, что на его базе организован палаточный городок.

Главам вышеуказанных ведомств вынесли представления с требованием принять меры и привлечь к ответственности виновных лиц.

Ранее прокуратура Хабаровского края выявила многочисленные нарушения требований безопасности в «Холдоми».

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с ФАН пожар в «Холдоми», заявил о недостаточных мерах по контролю мест дополнительного отдыха детей.