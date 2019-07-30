Прокуратура выявила множественные нарушения в лагере «Холдоми»

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Прокуратура Хабаровского края выявила множественные нарушения требований безопасности в лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». Об этом сообщили представители надзорного ведомства Слава Когай и Евгений Булавин в эфире программы «Утро с Губернией».

Отмечается, что в лагере, в частности, не были предусмотрены условия для сушки вещей после дождя.

«Вот и нашли выход — дали нагреватели, которые и явились, на наш взгляд, причиной этой трагедии», — сказал Когай. Его слова приводит ТАСС.

По уточнённым данным, ведомство направило представление губернатору с требованием привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл пожар, в результате которого погибли четыре ребёнка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с ФАН пожар в «Холдоми», заявил о недостаточных мерах по контролю мест дополнительного отдыха детей.

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