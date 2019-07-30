Прокуратура выявила множественные нарушения в лагере «Холдоми»
Отмечается, что в лагере, в частности, не были предусмотрены условия для сушки вещей после дождя.
«Вот и нашли выход — дали нагреватели, которые и явились, на наш взгляд, причиной этой трагедии», — сказал Когай. Его слова приводит ТАСС.
По уточнённым данным, ведомство направило представление губернатору с требованием привлечь к ответственности виновных должностных лиц.
23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл пожар, в результате которого погибли четыре ребёнка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с ФАН пожар в «Холдоми», заявил о недостаточных мерах по контролю мест дополнительного отдыха детей.