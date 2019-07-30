Чайка раскритиковал обеспечение безопасности в детских лагерях

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Генеральный прокурор России Юрий Чайка раскритиковал действия прокуроров по обеспечению контроля за соблюдением безопасности в детских лагерях.
Чайка раскритиковал обеспечение безопасности в детских лагерях
  • ©Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. 

«В полной мере не обеспечен контроль за соблюдением безопасности в лагерях детского отдыха. Это относится к противопожарному режиму в лесах, подготовке населённых пунктов к чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий», — заявил Чайка на совещании ведомства по итогам первого полугодия.

23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл пожар, в результате которого погибли четыре ребёнка.

Ранее прокуратура выявила множественные нарушения в лагере «Холдоми».

Также progorod43 сообщал, что в Кирове проверят безопасность в детских лагерях.

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