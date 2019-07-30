Чайка раскритиковал обеспечение безопасности в детских лагерях
- ©Алексей Куденко
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«В полной мере не обеспечен контроль за соблюдением безопасности в лагерях детского отдыха. Это относится к противопожарному режиму в лесах, подготовке населённых пунктов к чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий», — заявил Чайка на совещании ведомства по итогам первого полугодия.
23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл пожар, в результате которого погибли четыре ребёнка.
Ранее прокуратура выявила множественные нарушения в лагере «Холдоми».
Также progorod43 сообщал, что в Кирове проверят безопасность в детских лагерях.