В Кирове проверят безопасность в детских лагерях

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В Кирове состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает progorod43.ru со ссылкой на городскую администрацию.
В Кирове проверят безопасность в детских лагерях
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Отмечается, что во время заседания глава города Илья Шульгин поручил ещё раз проверить территории детских лагерей на безопасность.

На территории Кирова работает шесть дневных пришкольных лагерей, три спортивных лагеря, четыре лагеря с круглосуточным пребыванием. В них находится около тысячи детей.

Ранее сенатор от Хабаровского края, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова в беседе с НСН предложила ввести монополию на организацию детского отдыха.

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