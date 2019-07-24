В Совфеде предложили ввести монополию на организацию детского отдыха
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- РИА Новости
«Государство вообще должно объявить монополию на организацию детского летнего отдыха. Потому что все эти частные лавочки, которые иной раз озадачены только одним, забывают, что они живут в государстве, а не на необитаемом острове», — заявила она.
По её словам, всё должно быть законодательно прописано, необходимо обозначить зону ответственности и чёткое её соблюдение.
Ранее депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал пожар в лагере «Холдоми».