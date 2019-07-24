В Совфеде предложили ввести монополию на организацию детского отдыха

Сенатор от Хабаровского края, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова в беседе с НСН предложила ввести монополию на организацию детского отдыха.

«Государство вообще должно объявить монополию на организацию детского летнего отдыха. Потому что все эти частные лавочки, которые иной раз озадачены только одним, забывают, что они живут в государстве, а не на необитаемом острове», — заявила она.

По её словам, всё должно быть законодательно прописано, необходимо обозначить зону ответственности и чёткое её соблюдение.

Ранее депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал пожар в лагере «Холдоми».