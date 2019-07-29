МЧС готовит требования пожарной безопасности к палаточным лагерям

МЧС России заявило, что к 1 сентября разработает требования по пожарной безопасности относительно размещения детских палаточных лагерей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства.

Отмечается, что в настоящее время Государственный пожарный надзор не может составлять протоколы в отношении палаточных лагерей в связи с отсутствием нормативных требований.

«До 1 сентября МЧС России разработает и внесёт изменения в нормативные документы по пожарной безопасности в части установления требований по обеспечению противопожарного режима и требований пожарной безопасности к проектированию и размещению детских лагерей палаточного типа», — заявили в пресс-службе МЧС.

В министерстве добавили, что подготовка изменений уже началась.

23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл пожар, в результате которого погибли четыре ребёнка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с ФАН пожар в «Холдоми», заявил о недостаточных мерах по контролю мест дополнительного отдыха детей.