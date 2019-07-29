МЧС готовит требования пожарной безопасности к палаточным лагерям
- РИА Новости
Отмечается, что в настоящее время Государственный пожарный надзор не может составлять протоколы в отношении палаточных лагерей в связи с отсутствием нормативных требований.
«До 1 сентября МЧС России разработает и внесёт изменения в нормативные документы по пожарной безопасности в части установления требований по обеспечению противопожарного режима и требований пожарной безопасности к проектированию и размещению детских лагерей палаточного типа», — заявили в пресс-службе МЧС.
В министерстве добавили, что подготовка изменений уже началась.
23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошёл пожар, в результате которого погибли четыре ребёнка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с ФАН пожар в «Холдоми», заявил о недостаточных мерах по контролю мест дополнительного отдыха детей.