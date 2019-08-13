Режим ЧС сняли в районе детского лагеря «Холдоми»
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя пресс-службы главы региона.
«Распоряжение подписано. Режим ЧС снят», — заявил он.
Ранее власти Хабаровского края сообщили, что десятилетнего Алексея Мартыненко, спасавшего детей при пожаре в лагере «Холдоми», наградили орденом мужества посмертно.
Ночью 23 июля в результате пожара в лагере погибли четыре ребёнка. Сгорело более 20 палаток.
24 июля в Солнечном районе Хабаровского края в границах лагеря был введён режим ЧС.