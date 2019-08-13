Режим ЧС сняли в районе детского лагеря «Холдоми»

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал распорядился снять режим чрезвычайной ситуации в районе детского палаточного лагеря «Холдоми», введённый 24 июля после пожара, в результате которого погибли четыре ребёнка.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя пресс-службы главы региона.

«Распоряжение подписано. Режим ЧС снят», — заявил он. 

Ранее власти Хабаровского края сообщили, что десятилетнего Алексея Мартыненко, спасавшего детей при пожаре в лагере «Холдоми», наградили орденом мужества посмертно.

Ночью 23 июля в результате пожара в лагере погибли четыре ребёнка. Сгорело более 20 палаток.

24 июля в Солнечном районе Хабаровского края в границах лагеря был введён режим ЧС.

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