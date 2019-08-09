Власти Приморья поблагодарили спасших детей при ЧП в «Холдоми» вожатых

Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с вожатыми студенческого педагогического отряда «Территория инициативы», которые в ночь на 23 июля помогали спасать детей во время пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае.

«Вожатые из Приморья спасли 185 детей от 10 до 16 лет, находившихся в момент пожара в палаточном лагере. Грамотные и слаженные действия ребят позволили уменьшить масштаб трагедии и вовремя оказать детям всю необходимую помощь», — говорится в сообщении региональной администрации.

Кожемяко объявил благодарности 16 вожатым и ещё четырёх вожатых наградил почётной грамотой за выполнение гражданского долга и проявленную самоотверженность при спасении детей в условиях экстремальной ситуации.

«Особые слова благодарности хочу сказать четырём парням, которые сдерживали огонь своими силами и, рискуя жизнью, бросались в палатки, вытаскивали детей. Родители 185 спасённых ребят будут благодарны вам всю жизнь», — отметил губернатор.

Ранее прокуратура Хабаровского края заявила о халатности чиновников по делу о пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми», в результате которого погибли четверо детей.

По факту ЧП в «Холдоми» возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя в беседе с ФАН пожар в «Холдоми», заявил о недостаточных мерах по контролю мест дополнительного отдыха детей.