В Кремле прокомментировали ЧП в Архангельской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ЧП на военном полигоне под Северодвинском, которое произошло 8 августа.

«Вы знаете, что организация, проводившая испытания, уже сделала заявление на этот счёт. Они дали информацию, они объяснили причины аварии, произошедшей во время испытаний, которая, к великому нашему общему сожалению, привела к гибели — к героической гибели — наших коллег», — сказал Песков журналистам.

Он также призвал ориентироваться на информацию, которую дают российские организации.

8 августа в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников «Росатома». По данным госкорпорации, испытания ракеты, взорвавшейся на полигоне, проходили на морской платформе.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.