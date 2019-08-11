Погибшим в ЧП под Архангельском планируют установить памятник
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- РИА Новости
Соответствующее заявление Костюкова опубликовал на своём канале в YouTube ТРК «Канал-16».
«Здесь в рамках предприятия вместе с администрацией города приняли решение о том, что через год мы торжественно откроем памятник испытателям», — сказал он.
Ранее стало известно, что погибших в ЧП под Архангельском представили к государственным наградам.
По словам Костюкова, в результате трагедии погибли Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.
10 августа сообщалось, что на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников «Росатома». Позднее в госкорпорации рассказали о ЧП.
Подробнее — в материале RT.