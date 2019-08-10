В Тамбовской области возбудили дело по факту ДТП с микроавтобусами

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В Тамбовской области возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по факту ДТП с участием двух микроавтобусов, в результате которого погибли пятеро и ещё восемь человек были госпитализированы.
В Тамбовской области возбудили дело по факту ДТП с микроавтобусами
  • © УМВД по Тамбовской области

Об этом сообщила заместитель начальника отдела информации УМВД по региону Нина Крус.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — цитирует её РИА Новости.

В региональном главке МЧС также сообщили, что среди пострадавших — 16-летний подросток.

«Пострадала 16-летняя девочка. Она доставлена в детскую больницу с переломом таза и голени», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

У остальных пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы и сложные переломы, при этом двое находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Мордовском районе Тамбовской области микроавтобус Citroen выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato.

URA.RU также передавало, что в Екатеринбурге возбудили дело по факту ДТП, в результате которого погибли два человека.

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