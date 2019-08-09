В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за засухи
Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Зоны чрезвычайной ситуации определены в границах Забайкальского, Калганского, Приаргунского, Нерчинско-Заводского районов, города Краснокаменска и Краснокаменского района, сельских поселений «Тарбагатайское» и «Зугмарское» Петровск-Забайкальского района», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Кроме того, принято решение о создании оперативного штаба по ликвидации ЧС, в который войдут представители регионального министерства сельского хозяйства.
Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в сибирских регионах превышает 1,5 млн га.
При этом в МЧС отметили сохранение задымления от лесных пожаров в 93 населённых пунктах Сибири и Дальнего Востока.
Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН заявил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.