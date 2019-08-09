В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за засухи

Правительство Забайкальского края объявило о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за засухи, гибели посевов и в целях обеспечения пожарной безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Зоны чрезвычайной ситуации определены в границах Забайкальского, Калганского, Приаргунского, Нерчинско-Заводского районов, города Краснокаменска и Краснокаменского района, сельских поселений «Тарбагатайское» и «Зугмарское» Петровск-Забайкальского района», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Кроме того, принято решение о создании оперативного штаба по ликвидации ЧС, в который войдут представители регионального министерства сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в сибирских регионах превышает 1,5 млн га.

При этом в МЧС отметили сохранение задымления от лесных пожаров в 93 населённых пунктах Сибири и Дальнего Востока.

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН заявил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.