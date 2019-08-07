В Бурятии создали группировку из тысячи военных для тушения пожаров
«В связи с повышенной пожароопасной обстановкой и введением особого противопожарного режима по всей республике Бурятия в общевойсковом объединении ВВО создана группировка сил и средств для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, оказания помощи местным органам власти в борьбе с огнём», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что в группировку также вошли около 35 единиц специальной техники.
В конце июля российский лидер Владимир Путин поручил Министерству обороны помочь в тушении пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока.