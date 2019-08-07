В Бурятии создали группировку из тысячи военных для тушения пожаров

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии создали группировку военных для тушения пожаров, в которую входит около тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба ВВО.

«В связи с повышенной пожароопасной обстановкой и введением особого противопожарного режима по всей республике Бурятия в общевойсковом объединении ВВО создана группировка сил и средств для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, оказания помощи местным органам власти в борьбе с огнём», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в группировку также вошли около 35 единиц специальной техники.

В конце июля российский лидер Владимир Путин поручил Министерству обороны помочь в тушении пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока.