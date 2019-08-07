В МЧС заявили о задымлении в 93 населённых пунктах из-за пожаров

В МЧС сообщили, что задымление от лесных пожаров сохраняется в 93 населённых пунктах Сибири и Дальнего Востока.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По данным ФБУ «Авиалесоохрана», продолжают действовать 453 очага природных пожаров, из которых 28 локализованы. Наиболее сложная обстановка складывается на территориях Якутии, Красноярского края и Иркутской области, где в 93 населённых пунктах наблюдается задымление», — отметили в МЧС.

Уточняется, что пожарная авиация ведомства за сутки сбросила 929 тонн воды на очаги возгораний.

Ранее в Бурятии создали группировку из 1 тыс. военных для тушения пожаров.

1 августа в МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири.

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН отметил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.