В МЧС заявили о задымлении в 93 населённых пунктах из-за пожаров
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По данным ФБУ «Авиалесоохрана», продолжают действовать 453 очага природных пожаров, из которых 28 локализованы. Наиболее сложная обстановка складывается на территориях Якутии, Красноярского края и Иркутской области, где в 93 населённых пунктах наблюдается задымление», — отметили в МЧС.
Уточняется, что пожарная авиация ведомства за сутки сбросила 929 тонн воды на очаги возгораний.
Ранее в Бурятии создали группировку из 1 тыс. военных для тушения пожаров.
1 августа в МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири.
Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН отметил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.