Дело по факту ДТП под Новороссийском возбуждено по двум статьям

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По факту ДТП с участием автобуса под Новороссийском возбуждено уголовное дело по двум статьям. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Краснодарского края.
Дело по факту ДТП под Новороссийском возбуждено по двум статьям
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«В настоящее время СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц), п. «б» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет)», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела только по ч. 5 ст. 264 УК России.

По предварительным данным, водители автобуса и легкового автомобиля, которые упали с обрыва под Новороссийском, были трезвы.

После аварии госпитализированы 44 человека, пять находятся в тяжёлом состоянии. В результате ДТП три человека погибли, в том числе два ребёнка.

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