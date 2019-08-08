СК возбудил дело после ДТП под Новороссийском

СК возбудил уголовное дело после ДТП под Новороссийском. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю.

«Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и пассажирского автобуса на автодороге Новороссийск — Керчь по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — сообщили в ведомстве.

Ранее министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Пуликовский сообщил, что в результате ДТП под Новороссийском погибли три человека, ещё 32 пострадали.