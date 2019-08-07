На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МВД по региону.
«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля начал манёвр поворота налево от правой обочины, не убедившись в его безопасности. В результате чего, с ним совершил столкновение ехавший в попутном направлении пассажирский автобус», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области.
Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге возбудили дело по факту ДТП со смертельным исходом.