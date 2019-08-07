На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек

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На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МВД по региону.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля начал манёвр поворота налево от правой обочины, не убедившись в его безопасности. В результате чего, с ним совершил столкновение ехавший в попутном направлении пассажирский автобус», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области

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