Троих пострадавших в ДТП под Новороссийском переводят в Краснодар

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В Минздраве Краснодарского края сообщили, что троих пострадавших в результате ДТП под Новороссийском переводят на лечение в Краснодар.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«После консультаций с краевыми бригадами санавиации было принято решение о переводе трёх человек на лечение в НИИ-ККБ1 министерства здравоохранения Краснодарского края. Реанимобилями они доставляются в Краснодар», — сообщили в ведомстве.

Также в Минздраве сообщили, что планируется перевести «ещё одного ребёнка вертолётом санавиации в Детскую краевую клиническую больницу».

Отмечается, что всего после происшествия госпитализировали 44 человека, 13 пострадавших экстренно прооперировали.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли три человека.

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