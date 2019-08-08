Троих пострадавших в ДТП под Новороссийском переводят в Краснодар
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
«После консультаций с краевыми бригадами санавиации было принято решение о переводе трёх человек на лечение в НИИ-ККБ1 министерства здравоохранения Краснодарского края. Реанимобилями они доставляются в Краснодар», — сообщили в ведомстве.
Также в Минздраве сообщили, что планируется перевести «ещё одного ребёнка вертолётом санавиации в Детскую краевую клиническую больницу».
Отмечается, что всего после происшествия госпитализировали 44 человека, 13 пострадавших экстренно прооперировали.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли три человека.