В СК рассказали о предварительных данных по ДТП под Новороссийском

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По предварительным данным, водители автобуса и легкого автомобиля, которые упали с обрыва под Новороссийском, были трезвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

«По предварительным данным, водители были трезвыми», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Тюкова подчеркнула, что точная информация будет только после проведения всех анализов.

Авария произошла вечером в среду, 7 августа. На 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив столкнулись автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Погибли три человека, в том числе двое детей, которые находились в легковом автомобиле. Погибшие — жители Челябинска.

По последним данным, 44 человека были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

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