Дело о массовых беспорядках в Москве передано в центральный аппарат СК

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Уголовное дело о массовых беспорядках в Москве 27 июля передано в центральный аппарат СК России. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Дело о массовых беспорядках в Москве передано в центральный аппарат СК
  • РИА Новости

«Дело о массовых беспорядках 27 июля, а также уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретёнными другими лицами преступным путём, переданы... в Главное следственное управление СК», — говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, два фигуранта дела о беспорядках 27 июля объявлены в розыск.

«Уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка соединены в одно производство», — отмечается в сообщении.

27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция, в которой, по информации полиции, приняли участие около 3,5 тыс. человек.

После митинга 27 июля СК возбудил дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти.

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