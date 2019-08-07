В Якутии попросили у Медведева более 390 млн рублей на тушение пожаров
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте правительства региона.
«Николаев обратился к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву с просьбой о выделении из резервного фонда правительства Российской Федерации 390,9 млн рублей», — говорится в сообщении.
В заявлении подчёркивается, что, по оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии в настоящий момент действуют 116 природных пожаров на общей площади 916 548,6 га.
Ранее в Бурятии создали группировку из 1 тыс. военных для тушения пожаров.
1 августа в МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири.
Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН отметил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.