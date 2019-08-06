Кузнецова оценила иск о лишении родительских прав двух участников акции в Москве

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала информацию, что двоих участников несанкционированной акции в Москве могут лишить родительских прав.
Кузнецова оценила иск о лишении родительских прав двух участников акции в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кузнецовой.

По её словам, в настоящий момент выясняются обстоятельства ситуации.

«Лишение родительских прав — это крайняя мера, применимая в том случае, если родители, допустившие правонарушение, не осознают своей вины и не готовы менять своё поведение и отношение к своему ребёнку. Важно понять правовые основания составления данного иска. В настоящее время мы выясняем все обстоятельства», — сказала она.

Ранее сообщалось, что двоих участников акции в Москве могут лишить родительских прав. Согласно последним данным, суд уже зарегистрировал соответствующий иск прокуратуры Москвы.

27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция, в которой, по информации полиции, приняли участие около 3,5 тыс. человек.

На несогласованной акции 3 августа были задержаны около 600 человек.

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