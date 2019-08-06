Двоих участников акции в Москве могут лишить родительских прав

Московская прокуратура проводит проверку по фактам участия в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа людей с малолетними детьми и несовершеннолетних.

Как отметили в ведомстве, 27 июля супружеская пара «приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с малолетним годовалым сыном».

«Отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в г. Москве, поскольку имеет лишь временную регистрацию в г. Москве», — добавили там.

По данным прокуратуры, во время митинга родители передали ребёнка другому человеку, что «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда».

Как считают в ведомстве, таким образом супруги эксплуатировали ребёнка и злоупотребили родительскими правами «в ущерб интересам сына».

В суд направлено заявление о лишении супругов родительских прав.

Ранее СК объявил в розыск одного из фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция. По данным МВД, в ней приняли участие около 3,5 тыс. человек. Также на несогласованной акции в центре Москвы 3 августа задержали около 600 человек.

Кроме того, СК установил, что в числе задержанных 27 июля были 134 уклониста.