Двоих участников акции в Москве могут лишить родительских прав
- РИА Новости
Как отметили в ведомстве, 27 июля супружеская пара «приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с малолетним годовалым сыном».
«Отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в г. Москве, поскольку имеет лишь временную регистрацию в г. Москве», — добавили там.
По данным прокуратуры, во время митинга родители передали ребёнка другому человеку, что «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда».
Как считают в ведомстве, таким образом супруги эксплуатировали ребёнка и злоупотребили родительскими правами «в ущерб интересам сына».
В суд направлено заявление о лишении супругов родительских прав.
Ранее СК объявил в розыск одного из фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве.
27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция. По данным МВД, в ней приняли участие около 3,5 тыс. человек. Также на несогласованной акции в центре Москвы 3 августа задержали около 600 человек.
Кроме того, СК установил, что в числе задержанных 27 июля были 134 уклониста.